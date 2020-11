Hof: Bündnis für Zivilcourage äußert sich zu Corona-Demo

Masken, Testzentren und auf der anderen Seite Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Das sind die Bilder, die wir vermutlich am meisten mit dem Jahr 2020 verbinden. Auch in Hof hat es in der vergangenen Woche wieder eine Corona-Demo gegeben. Dazu äußert sich jetzt das Bündnis für Zivilcourage in Hof.

Das Hofer Bündnis Hof ist bunt, nicht braun zeigt sich in seinem Schreiben besorgt. Teilnehmer der Demo haben Aluhüte getragen, ein Symbol für Verschwörungstheoretiker, heißt es darin. Manche haben außerdem eine Maske mit der Aufschrift Diktatur getragen. Sorgen mache man sich vor allem, dass bei der Gruppe Hof steht auf auch eine Entwicklung wie bei den Demos in Berlin oder Leipzig bevorstehen könnte. Dort sind Parolen wie Sturm auf den Reichstag gefallen. Gleichzeitig stellt das Bündnis klar: Kritik sei ein hohes Gut in einer Demokratie. Wenn es um den Schutz von Grundrechten gehe, dann stehe das Menschenrecht auf Leben aber an vorderster Stelle.