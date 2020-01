Kurzparker in Hof können sich freuen: das Modell der sogenannten Brötchentaste wird ausgeweitet. Bereits seit Jahren gibt es an den Parkautomaten in der Post- und Ludwigstraße kostenlose Parkscheine, wenn man sein Fahrzeug dort nicht nicht länger als 15 Minuten abstellt. Jetzt hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen beschlossen, dieses Modell auszuweiten: ab dem 1. März darf man dort, wo Automaten mit der Brötchentaste stehen, sogar bis zu 30 Minuten kostenloses Parken.