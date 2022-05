Hof: Brand im Hochspannungsraum geht glimpflich aus

In einer Firma in der Oberkotzauer Straße in Hof hat es Dienstagmorgen gebrannt. Gegen zwei Uhr haben die Brandmeldeanlagen in der betreffenden Firma Alarm geschlagen, teilt die Hofer Polizei mit. Das Problem: Gebrannt hat es in einem Hochspannungsraum im Keller. Daher mussten zuerst die Stadtwerke anrücken und den Strom abstellen. Erst danach konnte die Feuerwehr das Feuer löschen. Personen sind dabei nicht verletzt worden und der Sachschaden beläuft sich nur auf zirka 1.000 Euro