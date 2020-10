Hof: Bombenfund im Neubaugebiet Rosenbühl

Bauarbeiter haben am Morgen gegen 7 Uhr bei Rodungsarbeiten im Neubaugebiet Rosenbühl in Hof einen weiteren Blindgänger gefunden. Polizei, Katastrophenschutz und Kampfmittelräumdienst sind vor Ort im Einsatz. Ob Anwohner ihre Häuser verlassen müssen und in welchem Radius um den Fundort herum das Gebiet geräumt werden muss, steht erst nach der Bewertung durch den Kampfmittelräumdienst fest. So muss etwa festgestellt werden, um welchen Typ Fliegerbombe es sich handelt, in welchem Zustand sich diese befindet und wie tief diese im Boden liegt. Festgelegt wird der mögliche Evakuierungsradius in Absprache zwischen Polizei, Kampfmittelräumdienst und Katastrophenschutz. Das Neubaugebiet Rosenbühl liegt in der damaligen Einflugschneise der alliierten Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg. Aufgrund ihrer verkehrstechnischen Bedeutung waren der Hofer Hauptbahnhof, der Bahnhof Neuhof und die Unterkotzauer Eisenbahnbrücke im Frühjahr 1945 immer wieder Ziel von Bombenangriffen. Der erste Blindgänger im Bebauungsgebiet Rosenbühl wurde im Juni gefunden.