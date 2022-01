Hof bekennt Farbe: Fassadenwettbewerb 2021

Vogtlandkreis und Saale-Orla-Kreis: Führerscheinumtausch in vollem Gange

Egal ob Fußball, Leichtathletik oder Reitsport. Laut der Stadt Hof sind knapp 11.500 Hofer in 44 Sportvereinen organisiert. Davon sind (…)

Sportförderung in der Stadt Hof: Infos zu Anträgen

Stadt Hof: Infoabend vor der Kita-Anmeldewoche

Ganz wichtig für alle Eltern von kleinen Kindern in Hof: Wer seine Kinder für einen Kitaplatz im September anmelden will, sollte das so (…)