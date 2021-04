Hof bekennt Farbe: Aufruf zum Fassadenwettbewerb 2020

Hof gilt deutschlandweit wohl nicht als die Schönste aller Städte – doch wer in Hof zuhause ist erlebt die Stadt durchaus bunt. Unter dem Motto „Hof bekennt Farbe“ startet auch in diesem Jahr der Fassadenwettbewerb in der Saalestadt. Das Rathaus sucht die beste Fassadenrenovierung des vergangenen Jahres. Die eingereichten Vorschläge bewertet später eine Fachjury.

Hauseigentümer, die teilnehmen wollen, können sich bei der Hofer Stadtverwaltung melden. Den Gewinnern winken Geldpreise bis zu 500 Euro und Anerkennungsurkunden.

Vorschläge an:

Fachbereich Kultur, Freiheitshalle, Kulmbacher Str. 4, 95030 Hof

E-Mail: kultur@stadt-hof.de