„Hof begrünen“: Grüne eröffnen Regionalbüro

Bei der vergangenen Landtags- und Kommunalwahl haben die Grünen in Hochfranken zwar Stimmen gewinnen können. Allerdings nicht so stark wie im bundesweiten Vergleich. Für die Bundestagswahl sieht es nach den jüngsten Umfragen des Marktforschungsinstituts INSA gut aus für die Grünen. Sie sind gleichauf mit der SPD.

Höchste Zeit für die Partei ein Regionalbüro in Hof zu eröffnen. Die beiden oberfränkischen Landtagsabgeordneten Ursula Sowa und Tim Pargent betreiben es in der Bismarckstraße, passenderweise gleich gegenüber eines Bioladens. Auch die Geschäftsstelle des Grünen Kreisverbands Hof ist in dem Gebäude untergebracht und damit das Büro des Hofer Direktkandidaten für die Bundestagswahl, Ralf Reusch. Hier könnt ihr also mit den Grünen in Kontakt kommen. Künftig soll es auch Bürgersprechstunden dort geben.

Das Regionalbüro Hochfranken ist für die Bürger*innen immer montags und dienstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr und mittwochs von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

Wenn möglich wird insbesondere auch wegen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen um telefonische Voranmeldung gebeten.