Hof: Bauarbeiten auf Ernst-Reuter-Straße

Die Ernst-Reuter-Straße in Hof wird ab sofort wieder zum Nadelöhr. Am Samstag ist die Baustelle zwischen der Ossecker – und der Jahnstraße eingerichtet worden. Die Erneuerung der Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Naila soll bis Mitte Mai andauern, heißt es in einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts Bayreuth. Dem Verkehr steht in diesem Bereich nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung. Abbiegen im Baustellenbereich ist nicht überall möglich – so bleibt die Jahnstraße wegen der Brückenbaustelle nach wie vor für den Durchgangsverkehr gesperrt.