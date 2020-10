Hof: Bauarbeiten am Kurt-Schumacher-Platz gehen weiter

Schon seit einigen Wochen laufen Bauarbeiten am Kurt-Schumacher-Platz in Hof. Die sorgen für Stau und längere Wartezeiten, ab heute allerdings müsst ihr auch richtige Umwege in Kauf nehmen. Dann beginnt die zweite Bauphase und der Straßenabschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Marienstraße wird zur Vollsperrung. Dafür ist aber die Bahnhofstraße wieder durchgängig befahrbar. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Busse der Linie 5 und der Schulbus E18 fahren ab Sonnenplatz zur Haltestelle Bergstraße und bedienen anschließend regulär die Haltestellen Liebigstraße und Hauptbahnhof. Die Haltestelle Theresienstraße wird nicht angefahren.

Die Bauarbeiten sollen bis voraussichtlich Mitte November dauern. Der Grund ist übrigens, dass die HEW die Hauptwasserleitung in dem Bereich erneuert.