Hof: Automobilzulieferer DHG vor Insolvenz

Beim Automobilzulieferer DGH in Hof sind 300 Arbeitsplätze in Gefahr. Laut Frankenpost hat das Unternehmen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Der vorläufige Insolvenzverwalter ist demnach aktuell dabei, die Lage zu analysieren und Ziele einer Sanierung auszuloten. Der Geschäftsbetrieb läuft indessen weiter und alle Aufträge werden bearbeitet. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld gesichert – allerdings befindet sich ein Teil davon seit März in Kurzarbeit. Die DGH fertigt in Hof und im sächsischen Dohna unter anderem Getriebeteile und Ölwannen aus Aluminium und Magnesium. Zu den Kunden gehören zum Beispiel VW, Audi, BMW und Ford. Insgesamt hat die Gruppe 650 Mitarbeiter und machte zuletzt einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Bereits 2012 war die DGH-Gruppe schon einmal insolvent – damals schaffte man es, das Unternehmen zu sanieren und einen Großteil der Arbeitsplätze zu erhalten.