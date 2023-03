Hof als Kompetenzzentrum für Neigetechnik: Christian Bernreiter besucht Bahnbetriebswerk

Auch nach 2030 sollen in Bayern Züge mit der sogenannten Neigetechnik fahren. Die sind derzeit noch dieselbetrieben. Um die Klimaziele einzuhalten, soll im Freistaat im nächsten Jahrzehnt klimaneutrale Neigetechnik zum Einsatz kommen. Stand jetzt sollen das Züge mit Wasserstoffantrieb sein. Generell können Neigetechnik-Züge aber auch mit Batterie oder mit Strom aus einer Oberleitung fahren. Die Gewerkschaft EVG begrüßt die Entscheidung des Freistaats. In Hof hat sich seit den 90er Jahren das Kompetenzzentrum für Neigetechnik entwickelt, schreibt die EVG. Es sei nicht nur wichtig welchen Antrieb es künftig gibt, sondern auch wo die Fahrzeuge ihre Heimat finden, sagt Helmut Diener. Er ist Chef des EVG-Ortsverbandes Nordostoberfranken. Der Standort im Regio-Werk in Hof ist daher seiner Ansicht nach der Richtige. Es geht um rund 100 Jobs in der Werkstatt und über 400 Lokführer und Zugbegleiter. Am Donnerstag war auch der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter am Hofer Bahnbetriebswerk. Der Minister sei beeindruckt von der Neigetechnik-Werkstatt in Hof gewesen, so die EVG.