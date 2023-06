Hof als Host-Town: Sportler-Delegation von den Kapverden sagt ab

Eigentlich hätte die Stadt Hof in dieser Woche Besuch von Sportlern von den Kapverdischen Inseln bekommen. Die treten am Samstag bei den Special Olympics World Games in Berlin an. Das ist ein Wettbewerb für Menschen mit Behinderung. Weil die Visa der Athleten nicht rechtzeitig angekommen sind, fällt der Besuch aber ins Wasser. Stattdessen fliegen die Sportler am Mittwoch direkt nach Berlin. Wie die Stadt Hof mitteilt, ändert sich deshalb auch das Programm, das eigentlich für die Delegation geplant war: Heute findet zwischen neun und zwölf Uhr der Sporttag des Therapeutisch-Pädagogischen Zentrums im Ossecker Stadion statt. Morgen Abend steigt im TPZ dann die geplante Abschlussparty.