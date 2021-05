Hof als Genussort: Erste Veranstaltung im Herbst

Die typischen Hofer Wärschtlamänner in der Innenstadt… Hofer Rindfleischwurst, Schnitz, Glees und Bier: nur einige wenige Beispiele, warum sich Hof zu den über 100 Genussorten in Bayern zählen darf und zur Genussregion Oberfranken gehört.

Neben Starthilfen für den Hofer Einzelhandel nach dem Lockdown, ging es daher auch um dieses Thema im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt. Was genau in Sachen Genuss in Hof passieren soll, erklärt Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Um das Image als Genussstadt noch mehr nach außen zu tragen, ist im Herbst auch eine Veranstaltung in der Freiheitshalle geplant.