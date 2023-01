Hoeneß über Neuer-Debatte: «Finde Abgesang sehr seltsam»

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß kann Zweifel an einem Comeback des schwer verletzten Nationaltorwarts Manuel Neuer nicht nachvollziehen. «Ich finde diesen Abgesang sehr seltsam, der teilweise über Manuel Neuer hereinbricht. Das finde ich unglaublich», meinte Hoeneß (71) am Sonntag im «Doppelpass» von Sport1. «Ich bin ziemlich sicher, dass all das, was gerade passiert, dazu führen wird, dass Manuel noch heftiger und heißer an seinem Comeback arbeitet», sagte Hoeneß zwei Tage nach dem 1:1 des FC Bayern bei RB Leipzig zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hatte sich vor rund sechs Wochen beim Skitourengehen den Unterschenkel gebrochen und fällt bis zum Saisonende aus. Als Ersatz haben die Münchner Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Diesen Transfer lobte Hoeneß. «Der FC Bayern ist glücklich, mit Yann Sommer einen Torwart zu haben, der die Probleme zumindest für die nächsten sechs Monate löst», sagte er.

Im Sommer werde sich der Verein dann mit der künftigen Torwart-Konstellation befassen. Man dürfe nicht vergessen, was Neuer für den FC Bayern geleistet habe, merkte Hoeneß an. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Thema ganz behutsam, in aller Ruhe angegangen wird.»