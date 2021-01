Höllentalbahn: Deutliches Nein aus Bad Steben

Deutlicher kann ein Nein eigentlich nicht ausfallen: Der Bad Stebener Gemeinderat hat eine Resolution gegen den Neubau der Höllentalbahn verabschiedet – mit nur einer Gegenstimme. Bahnfans fordern ja schon länger, dass durchs Höllental wieder Züge rollen sollen. Die Resolution nennt aber einige Gegenargumente.

Das fängt dabei an, dass das Höllental ja Naturschutzgebiet ist und Bauarbeiten hier extrem stören würden. Für den Verkehr hätte die Höllentalbahn auch keinen Nutzen, im Gegenteil: Die Strecke würde laut Resolutionstext zu oft mit stark befahrenen Staatsstraßen kreuzen, den Mineralbrunnenbetrieb Naila-Hölle mit seinen 100 Arbeitsplätzen gefährden und die an der Bahnstrecke zwischen Blankenstein und Hof wohnenden Menschen erheblichem regelmäßigen Güterbahnverkehr aussetzen. Und der käme wiederum lediglich einer Firma in Blankenstein zu Gute, der es aber wirtschaftlich auch ohne Höllentalbahn gut geht. Die Kosten eines zweistelligen Millionenbetrags übersteigen den Nutzen bei weitem.