Höherer Mindestlohn: Gut, aber nicht perfekt

Ab Oktober gilt ein neuer Mindestlohn: Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten dann mindestens 12 Euro pro Stunde zahlen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Oberfranken begrüßt diese Änderung. Die Gewerkschaften haben lange dafür gekämpft und der neue Mindestlohn hilft vor allem Frauen und bisher geringfügig Beschäftigten. Im Gastgewerbe, bei Lieferdiensten und im Einzelhandel hätten die Arbeitgeber zuvor oft anständige Löhne verweigert, so der DGB Oberfranken.

Dieser gibt sich aber auch realistisch: Beim Mindestlohn handelt es sich um die Lohnuntergrenze. Gute Löhne gibts nur mit Tarifvertrag, so der DGB. Außerdem kann auch ein höherer Mindestlohn die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise nicht auffangen. Hier muss die Bundesregierung nachjustieren, zum Beispiel durch Energiepreisdeckel und eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Im Hofer Land profitieren fast 14.000 Menschen vom neuen Mindestlohn, im Raum Wunsiedel 7300 Menschen.