Höhere Vereinspauschale: Rainer Ludwig froh über Unterstützung in Krisenzeiten

In den vergangenen Jahren haben die Vereine in der Region stark unter den Einschränkungen durch die Pandemie gelitten. Jetzt sind es die Energiekrise und die steigende Inflation, die vielen zu schaffen machen. Um die Vereine in dieser Zeit zu unterstützen, will die Bayernkoalition die Vereinspauschale im kommenden Jahr anheben – von 20 auf 40 Millionen Euro. Für die oberfränkischen Vereine sei die Vereinspauschale aktuell wichtiger denn je. Das schreibt der Freie Wähler Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, in einer aktuellen Mitteilung. Gerade in diesen Zeiten sei es auch für uns als Gesellschaft wichtig, dass Vereine weiterbestehen. Demnach würden gerade sportliche Angebote den Zusammenhalt stärken und für Stabilität sorgen, so Ludwig.