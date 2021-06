Höhere Löhne gefordert: Verdi ruft erneut zu Streiks bei Marktkauf in Hof auf

In den vergangenen Wochen haben Beschäftigte im Einzelhandel immer wieder ihre Arbeit niedergelegt. Heute hat die Gewerkschaft Verdi zur größten Streikaktion in Bayern aufgerufen. Davon betroffen ist auch wieder die Euroherz-Region. Bei Marktkauf in Hof hat es heute Morgen Warnstreiks gegeben. Die Gewerkschaft hatte dazu aufgerufen, weil sie nicht einverstanden ist, dass die Handelskonzerne nicht die Löhne erhöhen, obwohl sie auch in der Pandemie Gewinne gemacht haben. Verdi fordert eine Lohnsteigerung um viereinhalb Prozent und will einen Stundenlohn von 12 Euro 50 erreichen, so ein Sprecher auf Nachfrage.

Das soll den Druck auf den Einzelhandel erhöhen vor der nächsten Ver­hand­lungs­run­de am kommenden Dienstag.