Höhere Kosten für Personal, Energie und Rohstoffe: Auch die Kugel Eis wird immer teurer

Bei dem Sonnenschein bekommt der ein oder andere Lust auf ein Eis. Die Preise für die Leckerei sind aber stark gestiegen, wie in beinahe allen Branchen. Medien berichten deutschlandweit von Preisen bis zu 2 Euro für eine Kugel Eis. Ein Beispiel: Die Eisdiele Florida in Hof verlangt für die Kugel Eis nun 1,50 Euro, letztes Jahr waren es noch 1,20 Euro. Grund sind vor allem die höheren Preise für Energie und Rohstoffe. Die seien um 20 Prozent teurer geworden, sagt Tanja Hick, Geschäftsführerin der Eisdiele Florida in Hof. Der ein oder andere Kunde muss da schon schlucken, sagt Hick. Aber das Feedback der Kunden sei trotzdem positiv. Immerhin müsse die Eisdiele auch wirtschaften.