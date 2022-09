Höhepunkt der „Wochen des Weißen Goldes“: Porzellinerfest startet in Selb

Bereits seit Anfang Juli finden in Selb verschiedene Veranstaltungen und Sonderausstellungen rund ums Thema Porzellan statt. Heute (05.08.) startet mit dem Fest der Porzelliner der Höhepunkt der „Wochen des Weißen Goldes“. Dazu sind am Wochenende viele Aktionen im Stadtgebiet geplant, unter anderem auch auf dem Gelände des Rosenthal Outlet Centers in Selb. Laut Outlet-Chef Frank Kaiser ist das Porzellinerfest nicht nur für die Selberinnen und Selber etwas ganz besonderes:

Neben einem Vortrag vom Selber Heimatforscher Dieter Arzberger ist am Sonntag außerdem ein Kinder-Nachmittag am Rosenthal Outlet Center geplant. In der Selber Innenstadt wird es morgen außerdem wieder Europas größten Porzellan-Flohmarkt mit rund 400 Anbietern geben.