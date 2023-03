Höchste Polizeidichte: Sicherheitslage im Landkreis Wunsiedel laut Polizeipräsidium „hervorragend“

Die Einwohner im Landkreis Wunsiedel müssen sich keine Sorgen um ihre Sicherheit machen. Das stellt das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Stellungnahme klar. Das Präsidium bezieht sich damit auf negative Stimmen hinsichtlich der Personalsituation.

Die bayerische Polizei verfüge über den höchsten Personalstand aller Zeiten, heißt es. Die Dienststelle in Selb sei tagsüber zwar nur mit einer Person besetzt, dies sei jedoch kein Ausdruck für die dortige Sicherheitslage. Es müssten laut der Stellungnahme alle Polizeikräfte am Standort einbezogen werden. Die Beamten aus Selb seien wegen der hohen Radonbelastung nur zwischenzeitlich in Schirnding untergebracht. Sie stünden aber nach wie vor in gewohntem Umfang zur Verfügung. Die Beamten sollen so schnell wie möglich nach Selb zurückkehren. Der Landkreis Wunsiedel weise die höchste Polizeidichte in Oberfranken auf, daher sei die polizeiliche Versorgung hervorragend, heißt es in der Mitteilung wörtlich. Änderungen in der Struktur der Dienststellen seien daher nicht vorgesehen.