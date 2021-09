Morgen steht für die Bürger in Höchstädt im Fichtelgebirge nicht nur die Bundestagswahl 2021 an. Wie zuvor berichtet, plant ein Discounter sich am Ortsrand der Gemeinde anzusiedeln. Der Gemeinderat ist gegen diesen Vorschlag gewesen, mit der Begründung, dass ein Geschäft am Ortsrand sich negativ auf die Läden im Ortskern auswirken könnte. Jetzt soll die Bevölkerung darüber entscheiden. In einem Bürgerentscheid können alle Bürger ihre Stimme morgen für oder gegen die Planung abgeben.