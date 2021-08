Höchstädt im Fichtelgebirge: Bürger sollen über neuen Lebensmittelmarkt entscheiden

Gerade im ländlichen Raum müssen die Menschen oft weiter fahren, um Einkaufen zu gehen. Denn es fehlt an Geschäften. In Höchstädt im Fichtelgebirge könnte sich dieses Problem eigentlich bald erledigt haben, denn ein Discounter will dort bauen. Der Gemeinderat ist bisher dagegen. Die Kritik: Ein Supermarkt am Ortsrand könnte sich negativ auf die Läden im Ortskern auswirken. Jetzt sollen die Bürger entscheiden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen Bürgerentscheid für zulässig erklärt. Das hat Bürgermeister Gerald Bauer im Gespräch mit Radio Euroherz bestätigt. Der soll am Tag der Bundestagswahl, also am 26. September, stattfinden. Sollte das Innenministerium dem Termin nicht zustimmen, findet der Bürgerentscheid am 3. Oktober statt.