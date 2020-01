Höchstädt: Ehepaar versucht in ehemaliges Haus zu gelangen

Da wollte ein Ehepaar ihren Rauswurf wohl nicht hinnehmen. In Höchstädt hat ein Ehepaar versucht, in ihre ehemalige Wohnung zu gelangen. Der Hausbesitzer eines Mehrfamilienhauses in der Fliederstraße hat der Polizei mitgeteilt, dass sich Personen unberechtigt in dem Gebäude aufhalten. Als die Beamten eingetroffen sind, haben die Eheleute angegeben, die Bewohner des Hauses zu sein und ihren Schlüssel im Urlaub vergessen zu haben. Deshalb hätten sie den Schlüsseldienst bestellt, um ins Haus zu kommen, wobei der Schließzylinder der Kellertür zerstört worden sei. Da die Sache der Polizei komisch vorgekommen ist, haben sie den Hausbesitzer erneut kontaktiert und durch ihn erfahren, dass das Ehepaar vor einer Woche aus der Wohnung zwangsgeräumt worden ist. Seitdem hätten sie immer wieder versucht, gewaltsam ins Haus einzusteigen. Die Polizei hat einen Platzverweis gegen sie ausgesprochen und es folgte eine Anzeige.