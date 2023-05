Aus alten, ausrangierten Sachen nochmal etwas komplett neues machen – das ist das Konzept von Upcycling. Die Stadtbücherei Hof bietet dazu um 18 Uhr einen Workshop an. Dort könnt ihr aus alten ausgesonderten Büchern der Stadtbücherei einen Hocker bauen. Wer mitmachen will muss sich vorab anmelden, per Mail unter: info@donnerstagswerkstatt.de oder telefonisch unter: 09281 815 2500