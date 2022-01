Hochzeit im Februar: Heiraten am „Schnapszahl-Datum“ geht noch

Es gibt Menschen, die können sich partout keine Geburtstage merken. Und selbst beim eigenen Hochzeitstag hapert es. Deshalb heiraten viele gerne an Terminen, die einfach zu merken sind. Das wären demnächst zwei Tage im Februar – sogenannte ‚Schnapszahl-Daten‘, also der 02.02.2022 und der 22.02.2022. Dementsprechend gibt es auch einen Run auf diese Termine. In Hof sind beim Standesamt am 22. Februar alle Termine ausgebucht.

In diesem Jahr können Kurzentschlossene sich aber noch einen der begehrten Standesamt-Termine in der Region schnappen. Beispielsweise in Selb: zwei Termine sind für den 02. und drei für den 22. Februar gebucht. In Marktredwitz sind am 02. Februar aktuell drei Eheschließungen geplant – am 22. sind es erst zwei. In Rehau wird am 02. Februar eine Ehe geschlossen und vier am 22. Februar.

Auch das Standesamt in Plauen sieht ein gesteigertes Interesse an Eheschließungen in diesem Februar. Am 02. Februar wollen drei Pärchen den Bund fürs Leben schließen, am 22. sogar sechs. Auch der Valentinstag am 14. Februar ist bei heiratswilligen Paaren beliebt – und das obwohl alle genannten Termine unter der Woche liegen. Anfragen für den 20. Februar gabs in Plauen dagegen keine – dieses ‚Schnaps-Datum‘ fällt nämlich auf einen Sonntag.