Hochwasserschutz: Schäden an der Weißen Elster beseitigt

Hochwasser gibt es nicht nur in anderen Ländern, sondern auch bei uns. Damit das im Fall der Fälle besser ablaufen kann, hat die Landestalsperrenverwaltung Sachsen in den vergangenen drei Monaten Schäden am Gewässerbett und der Uferbefestigung der Weißen Elster bei Bad Elster beseitigt. Das führt dazu, dass keine weiteren Schäden entstehen und das Hochwasser besser abfließen kann. Die Talsperrenverwaltung hat fehlende oder lose Natursteinplatten befestigt und Fremdkörper aus dem Gewässer entfernt. Fische und Wassertiere im Baubereich mussten zeitweilig umgesetzt werden.