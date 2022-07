Hochwasserschutz: Gewässerkonzept für die Göltzsch im Vogtland

Die Göltzsch schlängelt sich vom Südosten im Vogtland Richtung Norden, macht bei Lengenfeld einen Knick Richtung Westen und mündet im thüringischen Greiz schließlich in die Weiße Elster. Und weil die Göltzsch zu den Flüssen gehört, die sich nach starken Regenfällen in den vergangenen Jahren schon zu reißenden Strömen verwandelt haben, sucht die Landestalsperrenverwaltung Sachsen derzeit nach Lösungen, um das künftig zu vermeiden. Sie arbeitet an einem sogenannten Gewässerentwicklungskonzept.

Dabei gilt es, die Göltzsch möglichst naturnah umzugestalten. Das bedeutet dann aber auch, dass der Fluss mehr Fläche benötigen wird. Die Landestalsperrenverwaltung möchte daher Grundstücksbesitzer entlang des Flusses in den Prozess mit einbinden. Untersucht wird der Gewässerabschnitt zwischen der Talsperre Falkenstein und der Mündung der Göltzsch in die Weiße Elster bei Greiz.