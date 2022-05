Hochwasserschäden: Göltzsch-Ufer in Mylau wird neu gemacht

Wochenlang kein Tröpfchen Regen und dann aber wieder alles auf einmal: Den Klimawandel haben wir in der Euroherz-Region in den vergangenen Jahren auch zu spüren bekommen. Es gibt aber immer noch Schäden, die vor nunmehr fast einem Jahrzehnt entstanden sind. 2013 hat ein Hochwasser vor allem im Vogtland gewütet.

In Mylau hat das Hochwasser Schäden an der Göltzsch angerichtet. Ab heute (MO) will die Landestalsperrenverwaltung Sachsen diese Schäden endlich angehen. Los gehts an der Brücke am Markt, dann weiter entlang der Mühlgasse bis zur Fußgängerbrücke. Vor allem auf der linken Flussseite soll die zerstörte Uferbefestigung zurückgebaut werden, heißt es in einem Schreiben. Für den Verkehr soll es nach aktuellem Stand keine Einschränkungen durch die Bauarbeiten geben. Begrünte Steinsätze und Steinschüttungen sollen dann künftig das neue Ufer der Göltzsch in Mylau prägen. 600.000 Euro kostet das Ganze.