Hochwasserschäden: Brücke an der Bartmühle bleibt gesperrt

Das Hochwasser hat der Brücke an der Bartmühle im Vogtlandkreis stark zugesetzt. Sie ist daher schon seit der vergangenen Woche gesperrt. Dabei wird es auch bleiben. Das hat ein weiterer Prüftermin vor Ort ergeben. Es waren eine Unterwasserkamera und ein Sonar im Einsatz. Die Geräte haben die Schäden detailliert erfasst. Wie es aus der Behörde heißt, werde an einer kurzfristigen Lösung für Fußgänger und Radfahrer gearbeitet. In der kommenden Woche will das Landratsamt bei einem Vororttermin über das weitere Vorgehen informieren.