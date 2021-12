Hochwasserschäden: Anträge für Entschädigungen bis Juni 2023 möglich

Fünf Monate ist es jetzt her, dass es in der Euroherz-Region vielerorts Überschwemmungen gab. Dabei sind enorme Schäden entstanden. Um die Kosten abzufedern gibt es Förderungen der Regierung von Oberfranken. Anträge sind bis Ende Juni 2023 möglich. Entschädigungen gibt es unter anderem für die Beseitigung der Schäden an den Gebäuden oder Bauteilen. Sind Gebäude durch Hochwasser zerstört worden, gibt es auch finanzielle Mittel zur Neuerrichtung oder dem Kauf eines gleichartigen Wohngebäudes. Auch für Reparaturen an Hausratsgegenständen und für Mietausfälle beziehungsweise fehlende Mieteinnahmen gibt es Geld. Die Antragstellung läuft über das Wohnungswesen der Regierung von Oberfranken.

Anträge können an folgende Mail gestellt werden:

HWP2021@reg-ofr.bayern.de



Informationen zum Förderprogramm sind auf der Internetseite der Regierung von Oberfranken zu finden:

https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/presse/aktuelle_meldungen/2021/am011/

und der Interseite des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bauen und Verkehr unter

https://www.stmb.bayern.de/wohnen/hochwasserhilfen2021/index.php. Dort kann auch das Antragsformblatt abgerufen werden.