Hochwasser und Sturzfluten in Hof: Bauausschuss lehnt Karte zur Gefährdungsanalyse ab

Sturzfluten kommen vom Theresienstein herab, Straßen mitten in Hof sind überschwemmt: So sah es im Juli 2021 nach einem Unwetter in Hof aus. Nicht die Saale, sondern kleinere Bäche wie der Leimitzbach haben dabei Schaden angerichtet. Heuer sind wir davon verschont geblieben, Handlungsbedarf für die Zukunft besteht trotzdem.

Die Hofer SPD-Stadtratsfraktion hat zur Vorbeugung größerer Hochwasserschäden eine Karte zur Gefährdungsanalyse von Sturzfluten und Starkregen angeregt. Im Bauausschuss hieß es jetzt: Die Karte braucht es nicht. Es gibt in Hof bereits ein Konzept dazu („Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept“):

So Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Die Stadt wolle die Maßnahmen Schritt für Schritt in den kommenden Jahren umsetzen, um den Hochwasserschutz wieder besser in den Blick zu rücken, so Döhla.