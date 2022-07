Hochwasser: Starkregen-Ereignis jährt sich

Ein Jahr ist es nun her, dass der Starkregen über die Euroherz-Region hinunter geprasselt ist. Die Wassermassen haben in einigen Orten für Überschwemmungen und für massive Schäden an Gebäuden gesorgt. Hofs Landrat Oliver Bär erinnert sich:

Der Landkreis Hof hatte damals sogar den Katastrophenfall ausrufen müssen. Laut der Integrierten Leitstelle hatte es im vergangenen Juli mehrere hundert Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben. Ein Schwerpunkt war dabei die Stadt Selbitz im Landkreis Hof.