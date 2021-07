Hochwasser: Stadt Marktredwitz richtet Spendenkonto ein

Die Augen sind im Moment auf die Unwetter-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber auch nach Oberbayern gerichtet. Doch auch in der Euroherz-Region kämpfen noch viele Menschen mit den Folgen des Unwetters der vergangenen Woche. Auf Spendenkonten wird jetzt Geld für die Betroffenen gesammelt. Die Stadt Marktredwitz hat jetzt auch ein solches für alle vom Unwetter Betroffenen eingerichtet. Bis Ende des Monats könnt ihr unter dem Kennwort „Rawetz hilft“ Geld für all diejenigen spenden, die durch die Wassermassen alles verloren haben. Die Stadt Marktredwitz leitet die Gesamtsumme dann zu 100 Prozent an die bundesweite Hochwasserhilfe „Aktion Deutschland hilft“ weiter.

Stadt Marktredwitz

Sparkasse Hochfranken

DE62 7805 0000 0810 0113 61

Kennwort: „Rawetz hilft“

Währenddessen sind Einsatzkräfte vom Bayerischen Roten Kreuz aus ganz Oberfranken auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz, um die mehr als 170 ehrenamtliche Helfer aus Unterfranken abzulösen.