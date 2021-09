Hochwasser: Stadt Hof bekommt zusätzliche 34.000 Euro

Viele Schäden des Hochwassers von Mitte Juli sind auch heute noch nicht behoben. Betroffene in der Stadt Hof können noch bis Ende des Monats finanzielle Unterstützung beantragen. Den Link zum Antrag findet ihr hier. Zusätzlich zu den Soforthilfen sind auf dem Spendenkonto ‚Katastrophenhilfe Bayern‘ rund vier Millionen Euro eingegangen. Die Stadt Hof bekommt daraus etwa 34.000 Euro. Der Landkreis Hof sogar mehr als 600.000 Euro. Das Geld soll an Privathaushalte gehen, die sich in einer besonderen Notlage befinden. Die genauen Kriterien für die Vergabe werden in der kommenden Woche festgelegt.