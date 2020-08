Hochwasser in Südostbayern fließt ab

Passau/Rosenheim (dpa/lby) – Nach Dauerregen in den vergangenen Tagen im Süden und Osten Bayerns entspannt sich die Lage langsam wieder. «Das Hochwasser fließt jetzt ab», teilte eine Hydrologin des bayerischen Hochwassernachrichtendienstes (HND) am Mittwochmorgen mit. In Passau gehe der Pegel der Donau nun langsam zurück. Auch am Dienstagabend und in der Nacht blieb er den Angaben zufolge unter acht Metern und damit im Bereich der dritten Warnstufe. Am Vortag war noch damit gerechnet worden, dass in Passau die höchste Warnstufe erreicht werden könnte.

Auch die Straßen im Kreis Rosenheim werden langsam wieder trocken, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Autobahn 8 sei an vielen Stellen wieder frei, nur bei Bad Aibling und Bernau war am Mittwochmorgen noch einer von drei Fahrstreifen wegen Überschwemmungen gesperrt. Laut Deutschem Wetterdienst wird für Mittwoch kein weiterer Regen erwartet. Während an den Oberläufen der Flüsse die Wasserstände somit fallen dürften, steigen die Pegel flussabwärts laut HND noch vorübergehend.