Hochwasser in Slowenien: Arbeiten des THW gehen gut voran

Nach der Hochwasserkatastrophe in Slowenien sind dort aktuell 50 Helfer des Technischen Hilfswerk Forchheim unterwegs. Claas Vormann, vom Ortsverband Forchheim, führt dort ein Spezial-Team für schwere Bergung. Bei den Arbeiten vor Ort gibt es aber auch einige Schwierigkeiten für die Helfer. Die sehr steilen Abhänge stellen eine Herausforderung für den Schreitbagger dar. Die ist das Gerät nämlich in dieser Form noch nicht oft befahren, so Vormann. Bis der Bagger also an der Stelle ist, wo er hinsoll, dauert es eine Zeit lang. Die Arbeiten würden aber trotzdem gut vorangehen. Eine Behelfsbrücke ist bereits gebaut eine zweite ist in Vorbereitung.