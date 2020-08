Hochsommerliches Wetter in Bayern

München (dpa/lby) – Das Wetter in Bayern wird hochsommerlich. Bereits am Samstag liegen die Höchstwerte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 27 Grad im Allgäu und 36 Grad in Mainfranken. Am Sonntag steigen die Temperaturen leicht weiter, am Main könnte es bis zu 37 Grad heiß werden. Trotz lockerer Quellwolken gibt es den Meteorologen zufolge viel Sonnenschein. In den nördlichen Mittelgebirgen und in den Alpen kann es vereinzelt Hitzegewitter geben. Am Montagnachmittag kann es hier bei weiterhin hohen Temperaturen von 32 bis 37 Grad zu einzelnen schweren Gewittern mit Unwettergefahr kommen.