Hochschulranking: Studenten der Hochschule Hof geben Noten ab

Wie gut eine Hochschule ist können nur die Studierenden selbst am besten beantworten. Deshalb führt das Magazin „Zeit Campus“ jährlich ein Hochschulranking in Deutschland durch. Die Hochschule Hof hat ganz gut abgeschnitten. Teilgenommen haben nicht alle Studierenden, sondern nur bestimmte Studiengänge. Sehr zufrieden sind die Studenten im Fach Wirtschaftsinformatik. Hier loben sie vor allem die gute IT-Infrastruktur am Campus, die Ausstattung der Bibliothek, die enge Verzahnung zur beruflichen Praxis und die Unterstützung bei einem Auslandsstudium. Auch die Studiengänge BWL, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsingenieurwesen schneiden gut ab. Bei letzterem schaffen sogar alle den Master-Abschluss in der Regelstudienzeit.