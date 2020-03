Hochschulen in Bayern: Sommersemester 2020 soll stattfinden

Das Sommersemester 2020 in Bayern soll stattfinden. Dass das gesamte Semester ausfällt, sei keine Option – das sagt Wissenschaftsminister Sibler in einer aktuellen Mitteilung. Demnach herrsche diese Meinung unter den Hochschulen. Die Unis, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen sowie Kunsthochschulen arbeiten mit Hochdruck daran, sich auf die Rahmenbedigungen einzustellen. Die Online-Angebote werden demnach zum Beispiel erweitert und Lehrkonzepte entwickelt. Wegen der Corona-Krise beginnt das Sommersemster nach aktuellem Stand am 20. April.