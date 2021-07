In den letzten Monaten haben Studierende ihre Kommilitonen kaum gesehen. Vorlesungen und Seminare haben sie nur zuhause am Computer verfolgt. Damit soll im nächsten Semester an der Hochschule Hof aber endgültig Schluss sein. Die Hochschule will zum Präsenzunterricht zurückkehren.

…so die deutlichen Worte von Hochschul-Präsident Prof. Dr. Jürgen Lehmann. Seiner Auffassung nach gebe es keinen medizinischen und damit auch keinen rechtlichen Grund, das nicht zu tun.