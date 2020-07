Hochschule Hof: Wieder mehr Präsenz im Wintersemester

Im Moment schreiben die Studierenden an der Hochschule Hof ihre Prüfungen, dann gehts ab in die Semesterferien. Und dann? Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler hat heute über die Zukunft der Unis und Hochschulen für das Wintersemester in Corona-Zeiten informiert:

© Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Auch die Hochschule Hof wird im Wintersemester mehr Veranstaltungen vor Ort mit begleiteter Online-Lehre erlauben. Gerade die Erstsemester wolle man so an der Hochschule integrieren. Ihre Einführungstage finden am ersten und zweiten Oktober statt. Das Semester für alle anderen beginnt Stand jetzt am 05. Oktober.