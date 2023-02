Hochschule Hof: Wie viel CO2 produzieren und sparen wir?

Vom eigenen CO2-Fußabdruck, wie schädlich zu viel CO2 fürs Klima ist und wie man den Ausstoß verringern könnte, ist ja ständig die Rede… nur: Wieviel davon produzieren wir hier in Hochfranken eigentlich genau und wie viel sparen wir? Das will die Hochschule Hof in einem neuen Forschungsprojekt ermitteln und dann auch sichtbar machen.

Das Institut für Wasser- und Energiemanagement an der Hochschule will die Ergebnisse in einem Echtzeit-Monitor erfassen, den ihr euch vielleicht schon kommendes Jahr online ansehen könnt. Was Haushalte, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr hier so in die Luft blasen oder eben sparen, ist deshalb interessant, weil Hochfranken ja sehr ländlich geprägt ist, viele aufs Auto angewiesen sind. Außerdem heizt ein Großteil mit Öl, Flüssiggas und Biomasse. Hier dürfte es also große Unterschiede zu Ballungsräumen geben. Und das große Ziel in Hochfranken ist ja Klimaneutralität bis 2040. Dazu muss die Region erstmal wissen, wo sie steht.