Hochschule Hof wächst weiter: 3400 Studierende eingeschrieben

An der Hochschule Hof sind auch in diesem Winter wieder mehr Studierende eingeschrieben als im Vorjahr – auch wenn man davon aktuell nichts mitbekommt, denn die Gebäude sind wegen Corona fast leergefegt; die Vorlesungen und Seminare finden alle online statt. Dennoch: Die Hochschule wächst weiter.

Das Statistische Landesamt meldet in diesem Wintersemester über 3400 Studierende an der Hochschule – etwa 100 mehr als vor einem Jahr. Hauptsächlich liegt das an einem starken Zuwachs zum Sommersemester, jetzt im Wintersemester gibt es sogar weniger Erstsemester, also Studienanfänger als vor einem Jahr – und zwar ganze 15%. Laut Hochschulpräsident Jürgen Lehmann würden sich jetzt in der Corona-Krise aber viel mehr Studierende nach dem Bachelorabschluss zum Weiterstudieren im Master entscheiden. Wörtlich teilt er Radio Euroherz mit: Ein übergreifender Erkläransatz ist also, dass die mit der Pandemie verbundene Unsicherheit bei einigen dazu führt, dass sie dort bleiben, wo sie sich wohlfühlen: Also an der Hochschule Hof. In den kommenden Jahren wird die Zahl der Studierenden vermutlich noch wesentlicher steigen – wenn die Hochschule ihre Angebote in Selb und Kronach ausgebaut hat.