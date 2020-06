Hochschule Hof: Textilherstellung für Weltraumantennen startet in die Industrialisierungsphase

Beim Stichwort Raumfahrt denkt man zunächst an Forschungen auf Mond und Mars oder die Beobachtung ferner Galaxien. Für unseren Alltag sind jedoch besonders die Anwendungen der Raumfahrt im erdnahen Raum relevant.

Mit Satelliten können beispielsweise Klimaveränderungen nachvollzogen oder Wettervorhersagen gemacht werden. Dazu werden allerdings spezielle faltbare Antennen benötigt, die bislang nur in den USA hergestellt werden können. Im Rahmen des EU-Projekts LEA hat das Fraunhofer-Anwendungszentrum für Textile Faserkeramiken in Münchberg gemeinsam mit den Unternehmen HPS und Iprotex ein reflektierendes Metallnetz für Weltraum-Antennen entwickelt, das ab August in die Produktion gehen wird. Erste Prototypen der nur wenige Mikrometer dicken Drähte, seien am Campus Münchberg der Hochschule Hof bereits erfolgreich hergestellt worden, so der Leiter Zentrums Frank Ficker. Es wäre ein Riesenerfolg, wenn metallische Gewirke, die in Münchberg entwickelt und produziert wurden, im Weltraum eingesetzt würden, so Ficker in einer Mitteilung der Hochschule Hof.

Die europäische Raumfahrtagentur ESA will in Kürze entscheiden, welche Forschungseinrichtungen und Unternehmen an der Weiterentwicklung der Weltraumantennen mitwirken dürfen.