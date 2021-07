Hochschule Hof: Studierende bevorzugen Präsenzveranstaltungen

Statt mit ihren Kommilitonen im Hörsaal zu sitzen, saßen die Studierenden der Hochschule Hof monatelang nur daheim vor ihrem Laptop. Vorlesungen und Seminare, alles wurde online abgehalten. Doch was denken die Studierenden eigentlich darüber? Das hat die Hochschule Hof jetzt abgefragt.

Rund 2.700 Studierende haben mitgemacht. Als Vorteil sehen die Teilnehmenden, dass man frei entscheiden kann, wo und wann man lernt. Durch die Online-Lehre können die Studierenden außerdem ihr eigenes Lerntempo bestimmen. Ein Kritikpunkt ist ganz klar der fehlende Kontakt zu den anderen Studierenden. Vor dem Rechner wird man außerdem schnell müde und man bräuchte mehr Selbstdisziplin um Ergebnisse zu erreichen. Das allgemeine Fazit ist, dass die Studierenden (60 Prozent) ihrer Meinung nach in Präsenzveranstaltungen mehr gelernt hätten als am PC. Für die Studenten gibt es aber eine gute Nachricht. Im kommenden Wintersemester will die Hochschule Hof wieder mehr auf Präsenz setzen.