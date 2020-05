Hochschule Hof: Studienberatung jetzt online wahrnehmen

Die Abiturientinnen und Abiturienten sind gerade mitten drin: Das Deutsch-Abi ist rum, heute (DI) steht Mathe an. Schon bald halten die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abizeugnisse in den Händen. Und danach? Wer sich für ein Studium interessiert, kann sich bei der Studienberatung der Hochschule Hof virtuell informieren. Den Veranstaltungskalender mit den Terminen können sich alle Interessierten hier herunterladen. Der erste Termin Studieren an der Hochschule Hof ist schon heute (DI) um 11 Uhr.