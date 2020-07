Hochschule Hof: Stiftungsprofessur für Wasserinstitut

Die Hochschule Hof wächst weiter. Nachdem der Bau des neuen Institiuts für Wasser- und Energiemanagement bereits läuft, bekommt es nun auch einen weiteren wichtigen Mitarbeiter. Zum 1. Oktober übernimmt Günter Müller-Czygan dort die Leitung der Forschungsgruppe Wasserinfrastruktur und Digitalisierung. An der Fakultät Ingenieurwissenschaften unterrichtet er dann auch. Beim Thema Wasserinfrastruktur geht es zum Beispiel um den Bau von Kanälen oder Wasserspeichern. Müller-Czygan hat 25 Jahre Erfahrung im Anlagenbau gesammelt und doziert auch in Münster. Seine Stiftungsprofessur an der Hochschule Hof läuft zunächst für sechs Jahre.