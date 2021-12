Hochschule Hof: Neues Testlabor für altersgerechtes Wohnen

Wir kennen es aus der Schulzeit: Wir haben viel Theoretisches gelernt, in der Praxis sieht alles aber nochmal ganz anders aus. Die Hochschule Hof setzt bei der Ausbildung auf praktische Erfahrungen. Am Lucas-Cranach-Campus in Kulmbach hat sie das sogenannte „WohnXLab“ errichtet, also ein Testlabor für altersgerechtes Wohnen. Es gehört zum Studiengang „Innovative Gesundheitsversorgung“. Die Studierenden können zum Beispiel mit Hilfe von Alterssimulationsanzügen erleben, mit welchen Einschränkungen ältere Menschen leben müssen. Hauptsächlich geht es aber um die Wohnsituation im Alter. Zum Beispiel darum, wie eine Wohnung geschnitten sein muss, damit sich Menschen im Rollstuhl oder mit einem Rollator dort zurechtfinden.