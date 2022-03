Hochschule Hof: Neues duales Studienformat ab kommendem Wintersemester

Die Hochschule Hof bietet ab dem kommenden Wintersemester ein neues duales Studienformat an. Wie die Hochschule mitteilt, kommt sie damit einem Wunsch der Unternehmen nach. Sie hätten in der Vergangenheit nach mehr Präsenzzeiten der Studierenden im Betrieb gebeten. In den Studiengängen BWL und Wirtschaftsinformatik sollen Studenten zukünftig drei statt zweieinhalb Monate Praxiszeit erhalten. Mit dieser Umstellung ändern sich auch die Anforderungen für die Betriebe selbst. So müssen sie unter anderem sicherstellen, dass die Studierenden Praxisarbeiten erstellen. Die Studierenden können durch die Verlängerung außerdem nicht mehr als Werkstudenten geführt werden und müssen in sozialversicherungspflichtige duale Beschäftigungsverhältnisse überführt werden. Am Ende des neuen Studienformats steht ein Praxissemester, in welchem die Studenten teils oder sogar schon voll im Betrieb mitarbeiten können.